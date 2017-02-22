Reddit, Trump'a yasak getirdi

Reddit göreve başladığı günden beri sosyal medyanın dilinden düşmeyen ABD Başkanı Trump'ın platformdaki en büyük destekçisi olan sayfayı engelledi.

Reddit'in CEO'su Steve Huffman geçtiğimiz aylarda sahte haberlere yer veren kullanıcıların platformdan temizleneceğini açıklamıştı.

Bu açıklamadan sonra Reddit'in söz konusu sayfaya erişimi kapatması "Reddit ilk adımı attı" şeklinde yorumlandı. Ancak bu kararı eleştirenlerin sayısı da az değil.

Reddit'in aldığı karar sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısı kararı "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" olduğunu savunan mesajlar paylaştı.

Engellenen sayfa Reddit'te Trump ile ilgili yayın yapan tek kanal değil.

Tabiri caizse yaptığı açıklamalar ve attığı adımlar ile sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi olma unvanını haftalardır kimseye kaptırmayan Trump için geçtiğimiz günlerde Reddit'te özel bir sayfa açılmıştı.

"Tiny Trumps" (Minik Trump) isimli sayfa photoshop ile Trump'ın basına yansımış karelerini kendince yeniden yorumlayarak yeniden servis ediyor.