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REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A)

16 Aralık 2010 19:34

-REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla dosyanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davada reddi hakim taleplerinde bulunulması üzerine verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, bazı sanıkların reddi hakim taleplerine ilişkin değerlendirmenin yapılması amacıyla dosyanın, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildiğini bildirdi.  Mahkeme heyeti, diğer taleplerin ise reddi hakim talebi karara bağlandıktan sonra değerlendirileceğini ifade ederek, duruşmayı 28 Aralık Salı gününe erteledi.

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