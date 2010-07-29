-REDDİHAKİM TALEBİNİN REDDİNE DÜZELTME İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, reddihakim taleplerinin reddine ilişkin verilen kararın düzeltilmesini istedi. Doğan ile emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri'nin avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz tarafından mahkemeye verilen dilekçede, müvekkilleri hakkında tutuklama kararını verdiği gün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Ali Efendi Peksak'ın Adalet Bakanlığı müsteşarıyla yemek yediğinin iddia edildiği belirtildi. Hakim Peksak hakkında mahkemenin herhangi bir değerlendirme yapmadığı ifade edilen dilekçede, bu hakimin kamuoyu nezdinde tarafsızlığını yitirdiği hususunda kuvvetli bir kanı oluştuğu ileri sürüldü. Dilekçede, tutuklamaya yönelik yakalama kararı vererek kanaat ve düşüncelerini önceden açıklamak yoluyla ihsas-ı reyde bulunan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 hakimi hakkında verilen reddihakim taleplerinin reddine ilişkin kararın gerek usul hükümlerine gerekse esas yönünden yasaya aykırılık taşıdığı belirtildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararını Ceza Muhakemesi Kanunu'nun itiraz usulü ve inceleme mercilerini düzenleyen 268/2. maddesi uyarınca düzeltmesi istenen dilekçede, aksi halde dilekçenin, bu yöndeki itirazı incelemekle yetkili olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.