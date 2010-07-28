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Reddi hakim talepleri reddedildi

'Balyoz Planı' davasında hakkında yakalama emri çıkartılan sanıkların yaptığı reddi hakim talebi oy birliğiyle reddedildi.

28 Temmuz 2010 03:00

T24 - ''Balyoz Planı'' davasında hakkında yakalama emri çıkartılan sanıkların yaptığı reddi hakim talebi oy birliğiyle reddedildi.

“Balyoz” soruşturmasında 102 asker hakkında yakalama kararınının çıkartılmasının üzerinden 4 gün geçti. Sanıklardan şu ana kadar teslim olan kimse olmadı.

Bodrum’da havaalanında gözaltına alınan eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ise halen hastanede tedavi altında bulunuyor.

Sanıklardan 87’si yakalama kararına itiraz etti. 30 sanık da itirazının yanında reddi hakim talebinde bulundu.


Reddi hakime red

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyelerinin reddine ilişkin talepleri inceledi.

Mahkeme heyeti, inceleme sonucu sanık avukatlarının taleplerini reddetti.

Bu kararın ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, yakalama kararına yapılan itirazları değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Mahkeme heyetinin, öncelikle 3 günlük inceleme süresi dolacağı için Pazartesi günü yapılan itirazları ele alacağı kaydedildi.


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