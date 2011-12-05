-Reddi hakim talebi reddedildi İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, dava kapsamında yapılan reddi hakim taleplerini oy birliğiyle reddetti. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 sanık hakkında açılan davada kapsamında yapılan reddi hakim taleplerini üst mahkeme olarak inceledi. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle reddi hakim taleplerinin reddine karar verdi. -Reddi hakim talebi- Davanın sanıklarından Soner Yalçın, Şükrü Doğan Yurdakul, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk, avukatları aracılığıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine duruşma öncesi 2 ayrı dilekçe sunarak, davada, Odatv'de yayınlanan haberlerin delil olarak gösterildiği hatırlatılmış ve bunlar arasında 5 Kasım 2009 tarihinde yapılan ''Bu fotoğraflar olay yaratacak'' başlıklı haberin de yer aldığı kaydedilmişti. Söz konusu haberin emniyet yetkilileri ile özel yetkili hakim ve savcıların birlikte yaptıkları iftara ilişkin olduğu hatırlatılan dilekçelerde, haber nedeniyle soruşturma yapıldığı ve Barış Terkoğlu ile Güray Tekin Öz hakkında kamu davası açıldığı ifade edilmişti. Açılan bu davanın yargılamasının Özel Yetkili İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldığı belirtilen dilekçelerde, davada reddi hakim talebinde bulunulduğu ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin de, Hakim Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu'nun iddianamede mağdur olarak gösterilmesi nedeniyle Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca yargılamaya katılamayacağını bildirdiği anlatılmıştı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Resul Çakır'ın da ''mağdur'' sıfatıyla yer aldığı belirtilen dilekçelerde, Çakır'ın ''Odatv davası''na bakmasının hukuken mümkün olmadığı ile sürülmüştü. Hakim Resul Çakır'ın davadan çekilmesi talep edilen dilekçelerde, Çakır'ın kendi isteğiyle çekilmemesi halinde ''reddi hakim'' talepleri konusunda karar verilmesi istenmişti. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 22 Kasım'daki duruşmasında tekrarlanan taleplerin üst mahkeme olarak İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilmesine hükmetmişti.