-REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Yargıtay ile Danıştayda daire ve üye sayısını artıran Kanunun iptali istemiyle açtığı davada, reddi hakim talebini reddetti. CHP, Yargıtay ile Danıştayda daire ve üye sayısını artıran ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun''un bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Başvuruda ayrıca, Haşim Kılıç'ın Yargıtay ve Danıştay Başkanlarına yönelik sözleri nedeniyle ''Anayasa Mahkemesi Başkanı siyasi bir mesaj vermek suretiyle tarafsız olmadığını, tam tersine hükümetin tasarısından yana olduğunu açık bir şekilde ifade ettiği'' gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Davanın ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi heyeti, davayı esastan görüşmeye karar verdi ve reddi hakim talebini reddetti.