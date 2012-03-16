Reddedilen sinek kendini alkole vuruyor

T24 - Ünlü Amerikan bilim dergisi 'Science'' dergisinde yayımlanan bir araştırmada dişileri tarafından reddedilen erkek meyve sineklerinin alkol oranı yüksek yiyeceklere yöneldiği belirlendi.

ABD'nin California Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırmada, ''Sirke sinekleri'' de denilen meyve sineklerinin (Drosophila melanogaster) beynindeki nöropeptid F molekülünün, hayvanlar ''Tatmin'' olduğunda arttığı, aksi durumda azaldığı, dolayısıyla, ''Mutlu erkek sineğin'' alkol oranı yüksek yiyecekleri genellikle tercih etmediği ve beynindeki molekül seviyesinin yüksek olduğu belirtildi.

Reddedilen erkek sineklerin ise alkol oranı yüksek yiyecekler tükettiği ve beyinlerindeki nöropeptid molekülü seviyesinin düşük olduğu görüldü.

Deney için bilimadamları önce erkek meyve sineklerini çiftleşmeye hazır dişilerin bulunduğu cam kafese koydu. Daha sonra, önceden çiftleşmiş dişiler ve yeni erkek sinekler de kafese koyularak dişilerin yeni erkekleri reddetmesi sağlandı.

Erkek sinekler, birinde normal yiyeceğin, diğerinde yüzde 15 alkol içeren yiyeceğin bulunduğu iki ayrı kutuya konuldu.

Reddedilen erkek sineklerin alkol içeren, reddedilmeyenlerin ise normal yiyecekten tükettiği ayrıca hayvanların beynindeki nöropeptid F seviyelerinin de farklı olduğu anlaşıldı.

Araştırmaya imza atanlardan Ulrike Heberlein, insanlarda da nöropeptid Y olarak adlandırılan kimyasalın bulunduğunu, dolayısıyla araştırmanın, alkol ya da madde bağımlılığı konusundaki yeni tedavilere ışık tutabileceğini vurguladı.

Heberlein, ''nöropeptid Y'lerin alkol ve madde bağımlılığına iten psikolojik durumda rol oynadığından yola çıkarak, beyinde bu moleküllerin yeterli ve sabit kalmasını sağlamak için alıcıları etkisiz hale getiren tedaviler geliştirilebileceğini'' ifade etti.

Bilimadamı, nöropeptid Y'lerin anksiyete, bazı psikolojik bozukluklar ve obezite üzerindeki etkisini test etmek amacıyla klinik araştırmaların yapıldığını belirtti.

Araştırma, Amerikan ''Science'' dergisinde yayımlandı.