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Spor

Redd sezonu kapattı

Bucks'ın tecrübeli yıldızı Michael Redd'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek

27 Ocak 2009 02:00

NBA'de Milwaukee Bucks'ın tecrübeli yıldızı Michael Redd'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.

Milwaukee Bucks'ın en skorer ismi Michael Redd, sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Yıldız oyuncu, Milwaukee Bucks'ın Sacramento Kings'i mağlup ettiği maçın 3. çeyreğinde takım arkadaşı Luke Ridnour'un ayağına basarak sakatlandı.

Skorer oyuncunun ameliyat olacağı, ancak bu operasyonun ne zaman gerçekleştirileceğinin kesinlik kazanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bucks'ın genel menajeri John Hammond, "Michael Redd'in sakatlığı bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. İyi bir sezon geçiriyordu ve şu ana kadar gerçekleştirdiklerimizde büyük pay sahibiydi. Redd, bundan sonra bize, antrenör Scott Skiles'a destek olacak" dedi.

Bu sezon 33 maçta forma giyen Michael Redd, 21.2 sayı – 3.2 ribaunt – 2.7 asist ve 1.06 top çalma ortalamasıyla mücadele etti.

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