Red Bull'un sıralama turlarındaki egemenliği kırıldı

T24 -

Hamilton’ı Red Bull’dan Webber ve Vettel izledi. Sıralama turlarının şaşırtıcı olayıysa Schumacher’in on üçüncülükte kendisine yer bulabilmesi oldu. Sezona umutla başlayan Alman pilot Kanada tarihinde ilk kez takım arkadaşına geçilmiş oldu.Pist yapısı bakımından Monako’yu andıran ve dar olması nedeniyle genelde olaylı geçen Kanada GP’de keyifli bir yarış izleyeceğiz. Podyuma çıkma umudu vermese de Force India pilotlarından büyük sıçramalar görebiliriz. 2009 Monako’da Sutil’in birinci giderken Raikkonen tarafından yarış dışı edildiği düşünülürse yarınki yarışta büyük bir sürpriz yaşanabilir. Pazar günü gerçekleştirilecek yarışta sıralama ise şöyle:1 Lewis Hamilton2 Mark Webber3 Sebastian Vettel4 Fernando Alonso5 Jenson Button6 Vitantonio Liuzzi7 Felipe Massa8 Robert Kubica9 Adrian Sutil10 Nico Rosberg11 Rubens Barrichello12 Nico Hulkenberg13 Michael Schumacher14 Vitaly Petrov15 Sebastien Buemi16 Jaime Alguersuari17 Pedro de la Rosa18 Kamui Kobayashi19 Heikki Kovalainen20 Jarno Trulli21 Timo Glock22 Bruno Senna23 Lucas di Grassi24 Karun Chandhok