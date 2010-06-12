T24 LogoT24 Logo
Spor

Red Bull'un sıralama turlarındaki egemenliği kırıldı

Geçtiğimiz yedi yarışta pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Red Bull, Kanada’da bu geleneği bozdu.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Geçtiğimiz yedi yarışta pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Red Bull, Kanada’da bu geleneği bozdu. Son sıralama turlarında Webber ile başa baş giden Hamilton, 2010 sezonunda Red Bull pilotlarından pole pozisyonunu kapan ilk pilot oldu!


  


Hamilton’ı Red Bull’dan Webber ve Vettel izledi. Sıralama turlarının şaşırtıcı olayıysa Schumacher’in on üçüncülükte kendisine yer bulabilmesi oldu. Sezona umutla başlayan Alman pilot Kanada tarihinde ilk kez takım arkadaşına geçilmiş oldu.


Pist yapısı bakımından Monako’yu andıran ve dar olması nedeniyle genelde olaylı geçen Kanada GP’de keyifli bir yarış izleyeceğiz. Podyuma çıkma umudu vermese de Force India pilotlarından büyük sıçramalar görebiliriz. 2009 Monako’da Sutil’in birinci giderken Raikkonen tarafından yarış dışı edildiği düşünülürse yarınki yarışta büyük bir sürpriz yaşanabilir. Pazar günü gerçekleştirilecek yarışta sıralama ise şöyle:


1    Lewis Hamilton
2    Mark Webber
3    Sebastian Vettel
4    Fernando Alonso
5    Jenson Button
6    Vitantonio Liuzzi
7    Felipe Massa
8    Robert Kubica
9    Adrian Sutil
10    Nico Rosberg
11    Rubens Barrichello
12    Nico Hulkenberg
13    Michael Schumacher
14    Vitaly Petrov
15    Sebastien Buemi
16    Jaime Alguersuari
17    Pedro de la Rosa
18    Kamui Kobayashi
19    Heikki Kovalainen
20    Jarno Trulli
21    Timo Glock
22    Bruno Senna
23    Lucas di Grassi
24    Karun Chandhok


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24