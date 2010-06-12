Red Bull'un sıralama turlarındaki egemenliği kırıldı

T24 - Geçtiğimiz yedi yarışta pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Red Bull, Kanada’da bu geleneği bozdu. Son sıralama turlarında Webber ile başa baş giden Hamilton, 2010 sezonunda Red Bull pilotlarından pole pozisyonunu kapan ilk pilot oldu!
Hamilton’ı Red Bull’dan Webber ve Vettel izledi. Sıralama turlarının şaşırtıcı olayıysa Schumacher’in on üçüncülükte kendisine yer bulabilmesi oldu. Sezona umutla başlayan Alman pilot Kanada tarihinde ilk kez takım arkadaşına geçilmiş oldu.
Pist yapısı bakımından Monako’yu andıran ve dar olması nedeniyle genelde olaylı geçen Kanada GP’de keyifli bir yarış izleyeceğiz. Podyuma çıkma umudu vermese de Force India pilotlarından büyük sıçramalar görebiliriz. 2009 Monako’da Sutil’in birinci giderken Raikkonen tarafından yarış dışı edildiği düşünülürse yarınki yarışta büyük bir sürpriz yaşanabilir. Pazar günü gerçekleştirilecek yarışta sıralama ise şöyle:
1 Lewis Hamilton
2 Mark Webber
3 Sebastian Vettel
4 Fernando Alonso
5 Jenson Button
6 Vitantonio Liuzzi
7 Felipe Massa
8 Robert Kubica
9 Adrian Sutil
10 Nico Rosberg
11 Rubens Barrichello
12 Nico Hulkenberg
13 Michael Schumacher
14 Vitaly Petrov
15 Sebastien Buemi
16 Jaime Alguersuari
17 Pedro de la Rosa
18 Kamui Kobayashi
19 Heikki Kovalainen
20 Jarno Trulli
21 Timo Glock
22 Bruno Senna
23 Lucas di Grassi
24 Karun Chandhok