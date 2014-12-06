Red Bull'un Formula 1 kupaları çalındı

Türkiye saati ile sabaha karşı 03.30 sularında olan olayda, hırsızlar güvenliğe karşın çok sayıda kupayı çalmayı başardı.

Londra'nın kuzeybatısındaki Milton Keynes şehirnde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası polis, güvenlik çalışanlarına herhangi bir zarar gelmediğini söyledi.



Red Bull Racing Başkanı Christian Horner olayın ardından yaptığı açıklamada, "Çok ama çok üzgünüz" dedi ve takım olarak yıllarca çalışıp uğrunda mücadele verdikleri kupaların ellerinden alındığıunı söyledi.



"Hırsızların bir 4x4 ile fabrika kapısını kırıp içeriye girmesi fabrikaya çok zarar vermiş" diyen Horner, "Kim, neden bu kupaları çalmak ister anlayamıyorum" diye devam etti.



Red Bull ekibi olarak bu kupaların kendileri adına büyük bir manevi değeri olduğunu söyleyen Horner, "Ancak Red Bull kapılarının dışında çok değerli değiller. Ayrıca çalınan bazı kupalar da orjinalleri değil taklitleriydi" dedi.



Red Bull'un Formula 1'de kazandığı son pilot ve takım kupası soygun sırasında fabrikada değildi.



Emniyetin olayla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki olası görgü tanıklarıyla konuştuğu belirtildi.