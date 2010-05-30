Red Bull'lar çarpıştı, McLaren'lar duble yaptı

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*Kaynak www.f1.com

Seyir zevki yüksek yarışta, bol çekişmeli bir hafta sonu geçirildi. Yarışın ortalarına doğru yağmurun İstanbul Park’a yaklaşması takım garajlarını hareketlendirirken seyircilere seyir zevki yüksek bir yarış sunacaktı; ancak beklenen yağmur gelmedi ve hareketlilik takım garajlarıyla sınırlandı.Onuncu turlardaki pit-stop’lara kadar önemli yer değişiklikleri olmazken Red Bull garajının başarılı pit-stop’ları sonucunda Mclaren’den önemli saniyeler çalındı. İlk pit-stop’ların ardından sıralama Webber, Vettel, Hamilton ve Button şeklinde gerçekleşti.44. tura kadar ilk iki sırada bulunan Red Bull pilotları, Vettel’in star finish düzlüğü öncesi son virajda Webber’i geçmeye çalışırken çarpışmaları sonucunda ilk iki sırayı Mclaren takımına kaptırdı. Yarışın sürprizi olan bu durum Red Bull çalışanlarına saç baş yoldurdu. 2010’un ezeli rekabetinde kaybedilen puanlar sezonun geriye kalan bölümünde Red Bull’u zor duruma sokabilir.Yarışın bir başka olaylı kazası da Alonso ve Renault pilotu Petrov arasında gerçekleşti. Alonso’nun geçiş sırasında Petrov’a çarpması sonucunda Rus pilot Petrov’un lastiği patladı ve Renault için çok değerli dört puan kaçtı..Bu iki olay dışında kaza olmazken, heyecan dozu yüksek bir yarış gerçekleşti. Ön tarafta Mclaren ve Red Bull pilotlarının çekişmesi; arka tarafta da küçük bütçeli takımların yer kapma savaşı İstanbul Park’ı bu sezonun en heyecan verici yarışlarından biri yaptı.Türk seyircisinin heyecanla beklediği Schumacher, bu sezonun İspanya ile birlikte en iyi sonucunu Türkiye’de elde etti ve kendisine dördüncü sırada yer buldu. Takım arkadaşı Rosberg de beşincilikle onu izlemiş oldu. Ferrari pilotları iyi bir sonuç alamazken sadece 10 puan toplayabildiler.Sezonun yedinci yarışı olan İstanbul Park’tan sonra sürücüler klasmanı şu şekilde gerçekleşti:Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)