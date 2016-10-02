Red Bull'dan Malezya'da çifte zafer

Formula 1'de sezonun 16'ncı yarışı olan Malezya Grand Prix'i, Uluslararası Sepang Pisti'nde yapıldı. 5 bin 543 kilometrelik 56 tur üzerinden gerçekleşen yarışı Red Bull'un Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı. Ricciardo böylece 2014'teki Belçika SPA pistinden sonra ilk kez ve toplamda kariyerinin 4'üncü Grand Prix zaferini elde etti.

Pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, önde götürdüğü yarışın bitimine 15 tur kala motoru patlayınca yarış dışı kaldı. 3 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton'ın yarış dışı kalması sonrası birinciliğe yükselen Ricciardo ilk sıradaki yerini bitime kadar korudu.

Red Bull'un 1997 doğumlu pilotu Hollandalı Max Verstappen de iyi bir yarış çıkararak takım arkadaşının ardından ikinci sırada yer almayı başardı.

Bu, Red Bull'un 2013'teki Brezilya yarışında Sebastian Vettel ve Mark Webber'in ilk iki sırayı almasından beri ilk çifte zaferi oldu.

"Diğerlerini durup seyretmek tabii ki güzel değil!”

Malezya'da podyumun son sırası Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg'in oldu. Yarışa ikinci sırada başlayan Rosberg ilk virajda Ferrari'den Sebastian Vettel ile temas etmesiyle 17'nci sıraya kadar geriledi. Ancak çok iyi bir geri dönüş gerçekleştiren Nico Rosberg, Hamilton'un yarış dışı kalmasından da yararlanarak 3'üncü oldu. Rosberg böylece genel klasmanda 288 puanla takım arkadaşı Hamilton'un 23 puan önünde ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

İlk virajda Rosberg ile yaşadığı çarpışma sonrası süspansiyonu kırılan Ferrari'nin dört dünya şampiyonluğu unvanlı pilotu Alman Sebastian Vettel, yarışa erken veda etti. Vettel yarış dışı kalmasıyla ilgili olarak "Diğerleri yarışa devam ederken burada durup onları seyretmek tabii ki güzel değil” diye konuştu. Diğer Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ise Rosberg'e de geçilerek dördüncülüğe razı oldu. Bir başka Alman pilot Nico Hülkenberg ise yarışı sekizinci bitirerek takımı Force India'ya puan getirdi.

Formula 1'de sezonun 17'nci yarışı olan Japonya Grand Prix'i 9 Ekim'de Suzuka pistinde yapılacak.

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DW/dpa/sid, UÇ/BW