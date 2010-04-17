T24 LogoT24 Logo
Spor

Red Bull yine birinci çizgide

Sezonun dördüncü sıralama turunda Red Bull pilotları pole pozisyonunu kaptırmadı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Sezonun dördüncü  sıralama turunda Red Bull pilotları pole pozisyonunu kaptırmadı. Böylece 2010 sezonunda her yarışa birinci sıradan başlamayı başardılar. Çin GP’de ilk çizgiden Red Bull pilotları kalkacak. Onları Pazar günkü yarışta Ferrari, Mercedes ve Mclaren pilotları kovalayacak.





Kuru pistte koşulan sıralama turlarında hiçbir sürpriz yaşanmadı. Sezon başından beri kâğıt üzerinde takımlara verilen şanslar oranında takımlar kendilerine yer buldular. F1’in yeni takımları HTR, Cosworth ve Virgin ilk eleme turunda elenirken üst tarafta da sürpriz bir isim kalkış yapmayacak. İlk çizgiden Red Bull’dan Vettel ve Webber, ikinci çizgiden Ferrari’den Alonso ve Mercedes GP’den Rosberg; üçüncü çizgidense Mclaren Mercedes pilotları kalkacak.


Pazar günü koşulacak yarışta yağmur bekleniyor. Yağmur yağmaması durumundaysa Red Bull pilotlarından birinin galip geleceğini ön görmek zor olmayacak. Geçiş imkânının  çok yüksek olmadığı pistte sürpriz yaşanacak mı hep beraber izleyip göreceğiz. Avrupa’daki yarışlara bir kala Formula 1, eskisi gibi güçlü takımların üste çıktığı bir motor sporuna mı dönüşecek; yarın yanıtını bulacağımız bir başka soru da bu olacak!


Yazı: Can Barış  Çevik (MİHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24