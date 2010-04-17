Red Bull yine birinci çizgide

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Kuru pistte koşulan sıralama turlarında hiçbir sürpriz yaşanmadı. Sezon başından beri kâğıt üzerinde takımlara verilen şanslar oranında takımlar kendilerine yer buldular. F1’in yeni takımları HTR, Cosworth ve Virgin ilk eleme turunda elenirken üst tarafta da sürpriz bir isim kalkış yapmayacak. İlk çizgiden Red Bull’dan Vettel ve Webber, ikinci çizgiden Ferrari’den Alonso ve Mercedes GP’den Rosberg; üçüncü çizgidense Mclaren Mercedes pilotları kalkacak.Pazar günü koşulacak yarışta yağmur bekleniyor. Yağmur yağmaması durumundaysa Red Bull pilotlarından birinin galip geleceğini ön görmek zor olmayacak. Geçiş imkânının çok yüksek olmadığı pistte sürpriz yaşanacak mı hep beraber izleyip göreceğiz. Avrupa’daki yarışlara bir kala Formula 1, eskisi gibi güçlü takımların üste çıktığı bir motor sporuna mı dönüşecek; yarın yanıtını bulacağımız bir başka soru da bu olacak!Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)