'Red Bull Soapbox Race' 24 Mayıs'ta İstanbul'da

"Red Bull Soapbox Race" organizasyonu, 24 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.



Maçka'da gerçekleştirilecek yarışlarda, 4 bin 346 başvuru arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 60 takım, 550 metrelik yokuş aşağı parkurda mücadele edecek.



2000 yılından itibaren Avustralya, Güney Afrika, İtalya, Belçika gibi ülkelerde gerçekleştirilen organizasyon bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak.



Yarışmacıların tasarladıkları sürüş makineleriyle boy gösterdiği "Red Bull Soapbox Race", renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oluyor.

