Gezi pozu Red Bull Salzburg - Fenerbahçe maçını solladı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'la karşılaştı. Maç 1-1 sonuçlandı fakat maçı gündeme oturtan skor değil, Fenerbahçeli oyuncuların 'Gezi' selamıydı. Baroni'nin 90+3'te attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, T harfi ve gaz maskesini simgeleyen hareketler kullandı. Sosyal medya, oyuncuların bu eylemiyle çalkalanırken, Baroni ismi Twitter gündeminin tepesine oturdu.



İlk yarıdaki etkili oyununu sürdüren Salzburg, ikinci devrenin başında iki önemli gol pozisyonu yakaladı ancak bunlardan yararlanamadı. Avusturya ekibi, aradığı golü 68. dakikada Alan ile buldu ve 1-0 öne geçti. Sow’un oyuna dahil olmasıyla hücumda biraz hareketlenen Fenerbahçe ise bulduğu nadir pozisyonları değerlendiremedi. Maçın uzatma dakikalarında penaltı kazanan Fenerbahçe, Christian'ın golüyle Avusturya'dan 1-1'lik eşitlikle döndü ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

46. dakikada Salzburg'da Mane, ceza sahası dışından sert vurdu. Ceza alanında Soriano'ya çarparak kale direğinin yakınına giden meşin yuvarlağı, kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

49. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda, Volkan boşa çıktı. Alves'e çarpan ve boş kaleye yönelen topu Kuyt, kale çizgisinin önünden çıkardı.

54. dakikada paslaşarak rakip yarı alana giren sarı-lacivertlilerde sol tarafta topla buluşan Alper, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Kuyt'a gönderdi. Hollandalı oyuncunun şutunda, top Gulacsi'de kaldı.

68. dakikada Salzburg'un golü geldi. Fenerbahçe ceza alanına giren Kampl, topu Alan'a kazandırdı. Meşin yuvarlağı Volkan'ın üzerinden aşırtan Alan, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

81. dakikada ceza alanı çizgisinde topla buluşan Sow'un rakibinden sıyrılarak çektiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Salzburg savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Sow'un sağ kanattan ceza sahasına girdiği sırada yaptığı ortada, topa rakip oyuncu elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Christian, Fenerbahçe’nin beraberlik golünü attı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 bitti.