Red Bull protesto etti, FIA yasal dedi; yeni Formula 1 sezonu 'DAS' tartışmasıyla başladı

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Koronavirüs sebebiyle gecikmeli olarak başlayan yeni Formula 1 sezonunun ilk 'grand prix'sinin ana gündem maddelerinden biri son yıllarda sporu domine eden Mercedes'in yeni 'Çift Eksenli Direksiyon Sistemi' (DAS) oldu.

Mercedes'in antrenman turlarından aldığı başarılı sonuçların ardından Red Bull, yeni sistem için 'protesto hakkını' kullandı ve FIA'ya DAS'ın yasal olup olmadığını sordu. Red Bull, Formula 1'in kurallarından "araba hareket halindeyken süspansiyona müdahale yapılamaz" maddesine işaret etti.

Ancak FIA, protestoyu reddetti ve DAS'ın süspansiyonun değil, direksiyonun bir parçası olduğu sonucuna vardıklarını ifade etti.

Mercedes, DAS sistemini ilk olarak Barcelona'daki sezon öncesi testlerde denemişti.

Red Bull'un testlerde bu sistemi gördükten sonra benzer bir sistem geliştirdiği ve arabaya takmadan önce yasallığını teyit etmek için böyle bir başvuruda bulunduğu iddia edildi.