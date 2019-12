Red Bull, İspanya'da da zafere ulaştı

T24 - Valencia, Webber’in tehlikeli kazası, güvenlik aracının piste girmesi, araçların yer değiştirmeleri ve Hamilton’ın cezasıyla keyifli bir yarış oldu. Avrupa GP'nin galibi Vettel olurken, Alman pilotu Mclaren’den Hamilton ve Button izledi. Böylece Mclaren takımlar klasmanındaki farkı sekiz puan daha yükseltmiş oldu.



Ferrari pilotlarının nispeten geride kalması, Schumacher’in on beşincilikten yarışa başlaması ve ön sıralardaki Mclaren-Red Bull çekişmesi Valencia’daki Avrupa GP’yi ilk turdan itibaren heyecanlı kıldı. Kalkış anında ikinci sıradaki Webber’in dokuzunculuğa kadar düşmesi, Ferrari ve Mclaren pilotlarının Red Bull pilotu Vettel’i yakın takibe alması, arka sıralardaki Schumacher’in dört sıra yükselmesiyle yarış başladı.



İlk on tur boyunca temiz geçilen yarıştaki tek büyük olay, Webber’in Kovalainen’e arkadan çarpması oldu. Red Bull pilotu, Lotus’a arkadan yüksek hızla çarptı ve aracı havalanıp tepe üstü asfalta, ardından da lastik bariyerlere çarptı. Webber, ölümcül olabilecek kazadan yara almadan çıktı ve kendi başına yürüyerek pisti terk etti.



Webber ve Kovalainen’in kazasından sonra güvenlik aracı piste girdi. Takımlar, güvenlik aracından yararlanıp pilotlarını pit-stop yapmak için garaja çağırdı ve araçların sıralamadaki yerleri bu pit-stop’lar esnasında belirlendi.





Schumacher pite geç çağırıldı, Hamilton ceza aldı





Pit-stoplar sırasında en dikkat çekici olay, Schumacher’in pit-stop’a geç çağırılması ve pit yolunun çıkışında konvoydan dolayı çıkış izni alamayarak yirmi birinciliğe kadar gerilemesi oldu. İyi bir taktisyen olan Ross Brawn ve takımı için hayal kırıklığı yaşandı. Hamilton güvenlik aracını geçmesiyle hem Ferrarilere göre avantaj sağladı hem de yarış komiserleri tarafından pitten geçme cezası aldı. Ancak bu ceza Hamilton’ın yer kaybetmesine neden olmadı.



Yarışın kaderini belirleyecek bir olay da yarış komiserlerinin dokuz pilotu birden gözlem altına alması oldu. Button, Kubica, Petrov, Liuzzi, Hulkenberg, Barrichello, Buemi, De la Rosa güvenlik aracı içerideyken zaman ihlalleri yapmaları nedeniyle yarış sonunda komiserler tarafından incelenmeye alındı. Yarış sırasında Alonso’ya Ferrari garajından, “Önümüzdeki beş araç inceleme altında" yorumu da yapıldı.





Avrupa Grand Prix'i sonucu





1. Sebastian Vettel (Almanya) RedBull-Renault

2. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren

3. Jenson Button (İngiltere) McLaren

4. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams-Cosworth

5. Robert Kubica (Polonya) Renault

6. Adrian Sutil (Almanya) Force India-Mercedes

7. Kamui Kobayashi (Japonya) BMW Sauber-Ferrari

8. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso-Ferrari

9. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari

10. Pedro de la Rosa (İspanya) BMW Sauber-Ferrari

11. Vitaly Petrov (Rusya) Renault

12. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes

13. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India-Mercedes

14. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari

15. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso-Ferrari

16. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes

17. Lucas Di Grassi (Brezilya) Virgin-Cosworth

18. Karun Chandhok (Hindistan) HRT-Cosworth

19. Timo Glock (Almanya) Virgin-Cosworth

20. Bruno Senna (Brezilya) HRT-Cosworth

21. Jarno Trulli (İtalya) Lotus-Cosworth

22. Nico Huelkenberg (Almanya) Williams-Cosworth (Tamamlayamadı)

23. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus-Cosworth (Tamamlayamadı)

24. Mark Webber (Avustralya) RedBull-Renault (Tamamlayamadı)







Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)