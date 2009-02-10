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Spor

Red Bull görücüye çıktı

Formula 1'de bu sezon Sebastian Vettel ve Mark Webber ikilisiyle mücadele edecek Red Bull takımı, yeni aracı RB5'i tanıttı.

10 Şubat 2009 02:00


Formula 1'de bu sezon Sebastian Vettel ve Mark Webber ikilisiyle mücadele edecek Red Bull takımı, yeni aracı RB5'i tanıttı.


Geçen sezon markalar klasmanında 7. sırada yer alan Red Bull, 2009 sezonunda kullanacağı RB5'i, güney İspanya'daki Jerez Pisti'nde izlenime sundu.

Bu sezon kardeş takım Toro Rosso'dan Red Bull'a transfer olan Alman pilot Sebastian Vettel, yeni aracın test sürüşünü yaptıktan sonraki açıklamasında, ''Test sürüşünü, önemli bir sorun yaşamadan geçmek önemliydi. Ancak aracın performansı hakkında yorum yapmak için henüz çok erken'' dedi.

Vettel, geçen yılkinden çok farklı olan RB5'i, Avustralyalı takım arkadaşı Mark Webber'in de deneyeceğini söyledi.

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