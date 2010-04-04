Red Bull double yaptı

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Cumartesi koşulan sıralama turlarında yağmurun etkisiyle Ferrari ve Mclaren pilotları arka sıralarda kendilerine yer buldular. Bugünkü (4 Nisan 2010) büyük yarışta beklenenin aksine yağış olmayınca Ferrari ve Mclaren pilotları izleyicilere bol geçişli bir yarış izletti.Hamilton aracının hız farkını kullanarak yirmincilikten altıncılığa çıktı. 10 tura yakın Force India pilotu Sutil'i geçmeye çalıştı; ancak Sutil'in markajı işe yaradı ve Hamilton yarışı Sutil'in arkasında bitirdi. Mclaren pilotu Sutil'in arkasında zaman kaybetmeseydi podyum görmesi kaçınılmazdı. Aynı şekilde Alonso-Button mücadelesi de izleyenlere keyif verdi. 10 turluk çekişme sonunda Alonso'nun aracı motor arızası nedeniyle mücadelenin dışında kaldı.Malezya Grand Prix'i öncesinde yeni takımlara olan bakış ilk iki yarışa göre daha olumluydu. Takımların kendilerini geliştirdikleri söyleniyordu. Ancak HTR, Lotus ve Virgin birden çok tur farkı yediler. Özellikle kendi evinde yarışan Lotus, hayal kırıklığı yarattı. Deneyimli pilotu Trulli, Vettel'den beş tur sonra yarışı bitirebildi!Sezonun üçüncü yarışı sonrasında sürücüler klasmanında çekişme iyice arttı. 10 puan aralığında birincilik için çekişen yedi pilot sıralandı.Bir sonraki yarış iki hafta sonra Çin'de koşulacak.Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)