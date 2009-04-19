Red Bull Çin'de kanatlandı



Formula 1 Çin Grand Prix'sine Red Bull takımı damga vurdu. Galibiyete yarışa pol-pozisyonunda başlayan Sebatian Vettel ulaşırken, takım arkadaşı Mark Webber de ikinci oldu.



Formula 1 2009 sezonunun üçüncü yarşı Çin'de koşuldu. Malezya'da olduğu gibi yağmurun etki ettiği Şangay Grand Prix'sine ilk sırada başlayan Red Bull sürücüsü Sebastian Vettel, avantajını yarış sonuna kadar korudu ve kürsünün ilk bsamağına çıktı.



Geçtiğimiz sezon Monza'daki birinciliğiyle Formula 1 tarihine 'en genç yarış kazanan pilot' olarak geçen Vettel, kariyerinin ikinci galibiyetine imza atarken, takım arkadaşı Mark Webber de ikinci olarak Red Bull Racing'in ilk Grand Prix zaferini taçlandırdı.



Yoğun yağış nedeniyle güvenlik aracının kontrolünde başlayan yarış, 8 tur bu şekilde geçildi.



Yarışa ikinci sırada başlayan Fernando Alonso'nun pite girmesi nedeniyle 'gerçek yarış', Red Bull pilotlarının önderliğinde başladı.Islak zemin nedeniyle virajlarda sık sık dışarı savrulan araçların görüldüğü Şangay'da, ilk turların en atak ismi Felipe Massa, 13. sıradan 6.'lığa kadar yükseldi.



Red Bull sürücüleri Vettel ve Webber 14. turda ilk pit-stoplarına girerken, liderliği de Brawn GP pilotlarına devrettiler. Kubica ve Trulli'nin karıştığı kaza nedeniyle 18. turda ikinci kez piste güvenlik aracı girerken, takımlardan üst üste stratejik pit-stoplar geldi. Bu pit-stop'lardan karlı çıkan Brawn GP olurken, Jenson Button ikinciliği Mark Webber'den aldı. Yarışın etkili ismi Massa'nın motorunun durmasıyla Webber tekrar Button'ın arkasına yanaştı. 22. turda yeniden normale dönen yarışta etkili ataklar görevini Massa'dan devralan Lewis Hamilton ise, 9.'luktan başladığı yarışta Webber'in takipçisi konumuna yükseldi.



29. turdan itibaren başlayan Button-Webber mücadelesi heyecanlı anlara sahne olurken, ikinci pit-stoplar sonrası Red-Bull sürücüleri, Button'ı geride bıraktılar ve Sebastian Vettel 1'57:43.485'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu.



'KIRMIZILAR' YİNE ORTADA YOK



Bu sonuçla tarihinde ilk kez 'duble' yapan Red Bull takımı, klasmanda Brawn GP'nin arkasında ikinci sıraya yükseldi.



İlk iki yarışın galibi Brawn GP'nin Britanyalı pilotu Jenson Button, Çin'de üçüncü olarak klasman liderliğini korurken, takım arkadaşı Rubens Barrichello da dördüncü sırada başladığı yarıştaki ve pilotlar sıralamasındaki yerini korudu.



İlk 2 yarıştan puan alamayan son 2 yılın markalar şampiyonu Ferrari ise Çin'den de eli boş ayrıldı.



Felipe Massa'nın finiş göremediği yarışta Kimi Raikkonen ise ancak 10. olabildi.



İlk 2 yarıştan 1 puan alabilen diğer iddialı takım McLaren de, 5. olan Kovalainen ve 6. olan Hamilton'la Şangay'da 7 puan aldı.