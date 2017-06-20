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Spor

Record: Fenerbahçe Aboubakar'a teklif sunacak

Porto'dan kiralık olarak gelen Kamerunlu, geçen sezon Beşiktaş'ta 19 gol ve 4 asistle 23 gole direkt katkı sağladı

20 Haziran 2017 12:36

Portekiz basınında, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Record gazetesi, Fenerbahçe'nin bonservisi Porto ekibinde bulunan Kamerunlu forvete teklif sunacağını öne sürdü.

Record'da yer alan haberde, "Beşiktaş'ın Aboubakar için verecek 10 milyon Euro'su olmaması diğer takımları umutlandırdı. Fenerbahçe işi kızıştırmak istiyor; ayrıca geçen sene Galatasaray'da kiralık oynayan Josue için de bir teklif hazırlığındalar" ifadelerine yer verildi.

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Daha önce de basında bu tarz haberler yer almış, Kamerunlu golcü Beşiktaş yetkililerinden Ali Naibi'ye, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, dolu tribünlere oynamak varken neden Fenerbahçe'ye gideyim, boş tribünlere neden oynamak isteyeyim?" diyerek sarı-lacivertli ekibe gitmek istemediği mesajını vermişti.

25 yaşındaki Kamerunlu golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 maçta 19 gol ve 4 asiste imza attı.

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