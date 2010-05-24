'recepbey.com' sitesi kuruldu

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Kurultayı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Recep Bey" diye hitap etmesi, "recepbey.com" internet sitesinin kurulmasına neden oldu.
Cumhuriyet gazetesinden yer alan habere göre, "www.recepbey.com
" adıyla kurulan internet sitesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in 2009 Davos toplantısındaki "One Minute" tartışmasının yaşandığı resim yer aldı. İnternet sitesinde ayrıca, "Türkiye'nin Gandhi'lere değil, Fatihlere ihtiyacı var. Ecevit kasketiyle halkçı olduğunu sanan, fakir fukara edebiyatıyla oy demagojisi yapan, liderine ihanetle millete hizmete aday olanlara bu milletin ihtiyacı yok" yazısı yeraldı.