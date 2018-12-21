Recep Yoğurtçu: "Kupayı almak istiyoruz"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) -

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kurada eşleştikleri Fenerbahçe\'nin ligin güzide bir kulübü olduğunu ifade eden Başkan Recep Yoğurtçu, \'\'Fenerbahçe ile eşleşmek gurur verici bir şey. Ümraniye, İstanbulumuzun güzel ilçelerinden bir tanesi. Fenerbahçe ile karşılaşmak da bizim için güzel\'\' dedi.

Hiçbir zaman gelecek ile ilgili bir şey söylemediğini kaydeden Recep Yoğurtçu, \'\'Elimizden geleni yapacağız. 1\'inci lig takımıyız, elimizden geleni yapıp kupayı almak istiyoruz\'\' şeklinde konuştu.

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- Recep Yoğurtçu\'nun açıklamaları