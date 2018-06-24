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“Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan grup Oy ve Ötesi müşahitlerine saldırdı

Grup Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın okula gelmesinin ardından dağıldı

24 Haziran 2018 19:33

Ankara'nın Sincan  İlçesindeki Özkent Akbilek İlkokulu’nda,  “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan grup, Oy ve Ötesi müşahitlerine saldırdı.

Sendika org'da yer alan habere göre, saldırının Oy ve Ötesi müşahitlerinin, yaşlı bir yurttaşın oy kullanması sırasında sandık görevlilerinin kabine girmesine itiraz etmesi üzerine meydana geldiği belirtildi.

 

 “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan AKP ve MHP'li oldukları iddia edilen 100-150 kişilik grup Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın okula gelmesinin ardından dağıldı.

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