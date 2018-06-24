Ankara'nın Sincan İlçesindeki Özkent Akbilek İlkokulu’nda, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan grup, Oy ve Ötesi müşahitlerine saldırdı.

Sendika org'da yer alan habere göre, saldırının Oy ve Ötesi müşahitlerinin, yaşlı bir yurttaşın oy kullanması sırasında sandık görevlilerinin kabine girmesine itiraz etmesi üzerine meydana geldiği belirtildi.

“Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan AKP ve MHP'li oldukları iddia edilen 100-150 kişilik grup Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın okula gelmesinin ardından dağıldı.