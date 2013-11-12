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Spor

Recep Özcan'dan Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Recep Özcan, Aziz Yıldırım'ın kendisine basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

12 Kasım 2013 13:03

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Recep Özcan'ın avukatı Ertuğrul Yönet aracılığıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla 2 sayfalık suç duyurusu dilekçesi sunuldu.

Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, dilekçede Özcan'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği üyesi olduğu ve üyeliğinin verdiği sorumluluk gereği Aziz Yıldırım'ın tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi amacıyla Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığı hatırlatıldı.

Aziz Yıldırım'ın düzenlediği bir basın toplantısında, Recep Özcan ve 5. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimine ağır ithamlarda bulunarak hakaret ettiği gerekçesiyle 22. Sulh Ceza Mahkemesi'nde basın yoluyla hakaret etmekten 5 yıl 4 aya hapis cezası istemiyle dava açıldığı hatırlatılan dilekçede, Yıldırım'ın bu davranışlarına devam ettiği kaydedildi.

Dilekçede, 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yıldırım'ın "Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki açtığı davayı geri çekmek için benden 3 milyon dolar para istemiştir. Bilin bu adamı" şeklinde sözler sarf ederek Recep Özcan'a alenen hakaret edip iftira attığı öne sürüldü.

Yıldırım'ın bu sözlerinin çok sayıda ulusal televizyon kanalında yayınlandığı ifade edilen dilekçede, hakaret ve kişilik haklarına saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi. 

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