Recep Kara Kırkpınar'da altın kemerde iddialı

Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) - Recep Kara, 657\'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde altın kemer kazanabilmek için iddialı bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarında başpehlivan olan Ordulu başpenlivan Recep Kara, 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 657\'nci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde altın kemer kazanmayı hedefliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevini de yürüten Recep Kara, son hazırlıklarını 19 Eylül Stadyumu\'nda yaptı.

Edirne\'de yapılacak Kırkpınar Güreşleri için aylardır hazırlık yaptığını vurgulayan Kara, \"Daha önce en son 2016 yılında tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde en son 4’üncü kez başpehlivanlığı aldım. 2018 yılında da altın kemeri almak için Edirne’ye gidiyoruz. Ama bu iş nasip ve kısmet işidir. Yenilebiliriz ama hedefimiz birinciliğe her zaman Recep Kara ve Ordu Büyükşehir’in başpehlivanları adaydır. Diğer 3 başpehlivanımız da Ordu Büyükşehir Belediyesi adına 2 yıldır güreş yapıyorlar. Arkadaşlarımızın da form grafiği gayet iyi. İnşallah kürsüye hep beraber çıkmayı diliyoruz. Şuanda Türkiye’de 70’e yakın başpehlivan var. Rakiplerimizin hepsini önemsiyoruz, bizim için kötü rakip yok. Altın kemer ile dönmek istiyoruz, hedefimiz bu\" dedi.

4 BAŞPEHLİVAN KATILACAK

Antrenmanları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nden başpehlivanlar Recep Kara, Abdullah Güngör, Serhat Balcı ve Nedim Gürel’in Kırkpınar\'a katılacağını belirterek, \"Spor Dairesi Başkanımız, başpehlivanımız, altın kemerin dört kez sahibi olan Recep Kara Başkanımızın himayesinde Abdullah Güngör, Serhat Balcı ve Nedim Gürel kardeşimiz belediyemizi temsil edecekler. Bu yıl da Kırkpınar’da başpehlivanlıkta en güçlü namzetiz. Bunu söylerken de her şeyin kısmet olduğunun bilinci içerisindeyiz. Sporcularımız Türkiye’deki bütün yağlı güreşleri birebir takip ederken hem antrenmanları hem de yapmış oldukları mücadelelerle gerek ilimiz gerekse ülkemizde Türk sporu adına umut verici çalışmalar içerisindeler. Kendilerinden madalya bekliyoruz. Güzel bir sonucu ilimize ülkemize hediye etmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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