'Recep Bey Kısıklı'daki villaları basına aç'

T24 - CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da katıldığı Türkmen şenliklerindeki konuşmasında yine Başbakan Erdoğan'a yüklenirken, "Recep Bey Kısıklı'daki villaları medyaya aç" sözleriyel seslendi. Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu" ile ilgili herhangi bir vurgu yapdmaksızın Dedesli Ovası'nda halka seslenirken, "Bizi bölmeye çalışanlara, bizi ayıranlara, bizim en temiz duygularımızı sömürenlere asla ve asla inanmayın" dedi.





Kılıçdaroğlu, Çorum'un Eskiören köyünde düzenlenen Dedesli Ovası Türkmen Şenlikleri'nde, Türkmenlerin köklü bir tarihi olduğunu, acıları ve gözyaşlarını yaşayan Türkmenlerin bugün ülkenin çimentosu haline geldiğini söyledi.





Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





''Bir siyasetçimiz diyor ki, yani Recep Bey diyor ki 'manşetle gelen, manşetle gider'... Vallahi ben onu bunu bilmem, ama benim bildiğim, Dedesli Ovası biraz sonra bir manşet yazacak. Ve diyecek ki 'halkın iktidarı' geliyor. Çünkü siyaset kurumu, iyi sınav vermedi. Sizin etnik kimliğinizi, inançlarınızı sömürdüler, sizin yoksulluklarınızı sömürdüler. Sömüre, sömüre kendileri palazlandılar. Biz doğru neyse, halkın çıkarı neyse onu yapacağız. Halkla yola çıkacağız, halkla beraber yürüyeceğiz.''





Şenlik alanında bulunanların ''Başbakan Kemal'' şeklinde slogan atmaları üzerine kimin başbakan olacağını yalnızca halkın belirleyeceğini ifade eden şunları kaydetti:





''Başbakanlığa karar verecek olan sizsiniz. Yarın seçim sandığı gelecek. Süleyman sizsiniz, mühür sizin elinizde. Mührü Süleyman'ın adaletine uygun olarak kullanmaya, halkın çıkarlarını savunanlar için kullanmaya, mührü bu ülkede yatağa aç girmeyecek tek bir çocuk inancıyla kullanmaya, bu ülkede haramilerin iktidarını al aşağı etmek için kullanmaya söz veriyor musunuz? O zaman Recep Bey, doğal olarak korkacak tabii. Ezberi bozulacak.''





CHP'nin, hiç kimseyi etnik kimliği ve inancı nedeniyle sorgulamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, herkesin etnik kimliğinin ve inancının başlarının üzerinde yeri olduğunu anlattı.





Kılıçdaroğlu, ''Biz olaya şöyle bakıyoruz; o etnik kimliğiyle, inancıyla, düşüncesiyle bir insandır ve Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. O insanı kucaklayacağız'' dedi.





AKP'nin, mağdur edebiyatı yaptığını ileri süren Kılıçdaroğlu,''Bunlar bir mağdur edebiyatıdır yapıyorlar, gidiyor. Bunlar mağdur değil, bunlar mazlum da değil. Bunlar önce mağdur oldular, şimdi zalim olmaya başladılar. Şimdi halkı, sizi ezmeye başladılar'' diye konuştu.





Sürecek...

