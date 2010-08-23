'Recep Bey' için suç duyurusu

T24- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Recep Bey" diye hitap ettiği gerekçesiyle CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.



Son yerel seçimlerde AK Parti'den Dokurcun Belediye Başkan aday adayı olan Cengiz Yarımbaş (50), Kılıçdaroğlu'nun miting meydanlarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Recep Bey" diye hitap etmesinin Türk milletini aşağılayıcı bir tavır olduğu gerekçesiyle Sakarya Adliyesine dilekçeyle başvurdu.



Cnntürk'ün haberine göre, Yarımbaş'ın dilekçesinde, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting meydanlarında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'Recep Bey' telaffuzunun bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni ziyadesiyle rahatsız ettiğini ve Türk milletini aşağılayıcı bir tavır sergilediğini üzülerek belirtmek isterim. Bu, başbakan Sayın Kılıçdaroğlu da olsa aynı tepkiyi koyacağımı bizzat belirtmek isterim" ifadeleri yer aldı.



Yarımbaş, adliye çıkışında gazetecilere kişisel olarak suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına "Recep Bey" diye hitap edilmesi ağrıma gitti" dedi.



Yarımbaş, Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi.