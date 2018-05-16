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Recep Akdağ, Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti (2)

'YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ' Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan sonra Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi

16 Mayıs 2018 15:47

\'YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ\'
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'dan sonra Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ni geliştirmek için gerekenin yapığacağını anlatan Akdağ, her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduklarının mesajını verdi.
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Filistin konusundaki girişmilerini takdirle karşıladıklarını kaydetti. Başbakan Erhürman, Filistin\'de yaşananların dünya barışı için endişe verici olduğunu vurguladı.

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