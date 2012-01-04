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Spor

Real Madrid, Malaga'yı yendi MADRİD (A.A)

04 Ocak 2012 03:05

-Real Madrid, Malaga'yı yendi MADRİD (A.A) - 04.01.2012 - İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale kalma ilk maçında Real Madrid, Malaga'yı 3-2 yendi. Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan maçta deplasmanda oynamasına rağmen Real Madrid'e karşı özellikle ilk yarıda daha üstün bir futbol ortaya koyan Malaga'nın gollerini Sergio Sanchez (Dk.10) ve De Michelis (Dk.29) attı.  Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıya Khedira, Mesut Özil ve Benzema'yı oyuna sokarak başladı. Malaga defansını 68. dakikada Khedira ve hemen iki dakika sonrasında Higuain'in golleriyle aşabilen Real Madrid, özgüvenini tekrardan kazanmanın ardından Benzema'nın golüyle 78. dakikada öne geçti. Maçı son 20 dakikadaki hırslı futboluyla kazanan Real Madrid, Kral Kupası'nda çeyrek finale kalmak için ümitlendi.  Real Madrid'deki milli futbolculardan Nuri Şahin, maç kadrosunda yer almazken, Hamit Altıntop ise yedek kulübesinde kaldı.  Çeyrek finale kalacak takımı belirleyecek Malaga-Real Madrid maçı gelecek hafta oynanacak.

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