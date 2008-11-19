Real'in yeni gözdesi..

İspanya Ligi'nde son iki yılın şampiyonu Real Madrid, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Deivid'i almak için harekete geçti.



Sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki futbolcu için beyaz şimşeklerle Fenerbahçe arasındaki görüşmeler sürüyor.



Sabah gazetesinin haberine göre; Real Madrid, daha önce Baliç ve Roberto Carlos transferleri ile özellikle Fenerium konularında işbirliği yaptığı Fenerbahçe ile ilişkilerini bozmamak için ilk olarak sarı-lacivertli kulüple temasa geçti. Özellikle Van Nistelrooy'un sakatlığının ardından gol yollarında sorun yaşayan ve son altı resmi karşılaşmasında sadece iki galibiyet alabilen Real'in geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını çeyrek finale taşıyan Deivid'i ocak ayında transfer etmek istediği belirtiliyor.



JUAN FİGGER DEVREDE



Deivid'in Real Madrid'e transferi konusunda görüşmeleri ise Fenerbahçe'nin dış transferlerinde yetkili kıldığı Alex'in menajeri Juan Figger yürütüyor. Figger'in özellikle kendisine yakın İspanyol gazetecilere, transferin birkaç gün içerisinde netleşeceğini söylediği belirtiliyor. 2006-07 sezonun başında Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünden 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu sarı-lacivertli ekipte 32 gol kaydeden tecrübeli futbolcuya daha önce İspanya'nın Real Betis ve Brezilya'nın Corinthians takımları talip olmuştu. La Liga'da lider Barcelona'nın beş puan gerisinde beşinci sırada yer alan Real Madrid'in Deivid'in bonservisi için 5-6 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu da bildirildi.



