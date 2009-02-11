Real'in Ronaldo ısrarı

Şanslı serseri...

/ Sevecen Tunç yazdı

Real Madrid'in, Santander bankasından 70 milyon Euro kredi aldığını belirten CadenaSer, "Elbetteki, Real Madrid bu kredinin hepsini Cristiano Ronaldo'nun transferi için Manchester United'a ödemeyecek. 70 milyon Euro Real Madrid'in isteyebileceği en yüksek krediydi, çünkü bütçesinin yüzde 20'sinden fazla kredi isteyemez. Ancak öyle görülüyorki Real Madrid zaten Manchester'ın istediği miktarın bir kısmına sahip" değerlendirmesinde bulundu.Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'e gidebilmesi için Manchester United kulübüyle imzalanmış elinde yazılı anlaşma olduğunu da ileri süren İspanyol radyosu, geçtiğimiz yaz teknik direktör Alex Ferguson ile Ronaldo arasında Lizbon'da yapılan görüşmede Ferguson'un "eğer gelecek sezon sonunda da Real Madrid'e gitmekte ısrar edersen seni bırakacağız" garantisi verdiğini ifade etti.Real Madrid'in Ronaldo'yu transfer edeceği iddiaları geçtiğimiz yaz boyunca gündemde kalırken, sonunda Manchester United'ın bırakmamasından dolayı Ronaldo, İngiliz kulübünde kalmış, Alex Ferguson da Real Madrid'i "mafyalıkla" suçlamıştı.