T24 LogoT24 Logo
Spor

Real'in Ronaldo ısrarı

Real Madrid'in Ronaldo'yu transfer edebilmek için bankadan kredi aldığını iddia etti. Şanslı serseri... / Sevecen Tunç yazdı

11 Şubat 2009 02:00

İspanya'nın önemli radyolarından CadenaSer, Real Madrid külübünün gelecek sezon Manchester United kulübünden Portekizli Cristiano Ronaldo'yu transfer edebilmek için bankadan kredi aldığını iddia etti. 

Şanslı serseri... / Sevecen Tunç yazdı

Real Madrid'in, Santander bankasından 70 milyon Euro kredi aldığını belirten CadenaSer, "Elbetteki, Real Madrid bu kredinin hepsini Cristiano Ronaldo'nun transferi için Manchester United'a ödemeyecek. 70 milyon Euro Real Madrid'in isteyebileceği en yüksek krediydi, çünkü bütçesinin yüzde 20'sinden fazla kredi isteyemez. Ancak öyle görülüyorki Real Madrid zaten Manchester'ın istediği miktarın bir kısmına sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'e gidebilmesi için Manchester United kulübüyle imzalanmış elinde yazılı anlaşma olduğunu da ileri süren İspanyol radyosu, geçtiğimiz yaz teknik direktör Alex Ferguson ile Ronaldo arasında Lizbon'da yapılan görüşmede Ferguson'un "eğer gelecek sezon sonunda da Real Madrid'e gitmekte ısrar edersen seni bırakacağız" garantisi verdiğini ifade etti.

Real Madrid'in Ronaldo'yu transfer edeceği iddiaları geçtiğimiz yaz boyunca gündemde kalırken, sonunda Manchester United'ın bırakmamasından dolayı Ronaldo, İngiliz kulübünde kalmış, Alex Ferguson da Real Madrid'i "mafyalıkla" suçlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24