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Spor

Real'in Ronaldo ısrarı

Real Madrid, Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Christiano Ronaldo'yu renklerine bağlamakta kararlı görünüyor.

12 Ekim 2008 03:00

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Christiano Ronaldo'yu renklerine bağlamakta kararlı görünüyor.

Real Madrid kulübünün teknik direktörü Bernd Schuster, İspanya'dan Marca gazetesine yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'yu almaktan vazgeçmediklerini belirterek, "Bu mümkün. Kendisi de bize gelmeye hevesli. Kulübünün, onu seneye elinde tutması zor görünüyor" dedi.

"Gelecek sezon bizimle olma ihtimali hala var" diyen Alman teknik adam, bunu mümkün kılmak için gereken neyse yapacaklarını, oyuncunun buna değeceğini kaydetti

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