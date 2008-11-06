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Spor

Real'in belalısı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Juventus, deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 2-0 mağlup etti.

06 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Juventus, deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. ve 67. dakikada Alessandro Del Piero kaydetti. Juventus bu galibiyetle zorlu rakibini hem kendi sahasında hem de deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Juventus bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Real Madrid 6 puanda kaldı.

H Grubu'nda 5. maçlar 25 Kasım Salı günü oynanacak. Juventus deplasmanda Rus temsilcisi Zenit'in konuğu olurken; Real Madrid'de deplasmanda BATE Borisov ile karşı karşıya gelecek.

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