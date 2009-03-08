Real'e derbi yaramadı



La Liga'da oynanan derbi maçta Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Lider Barcelona ise Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek Real Madrid ile puan farkını 6'ya yükseltti.



İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı konuk Atletico'nun 1-0 önde kapattığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Atletico Madrid'in golünü 38. dakikada Uruguaylı futbolcu Diego Forlan atarken, Real Madrid'in beraberlik golü 57. dakikada Huntelaar'dan geldi.



Günün bir diğer maçında lider Barcelona, sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-0'la geçti. Barca'nın gollerini 17. dakikada Busquets ve 31. dakikada penaltıdan Messi attı.



Barcelona bu galibiyetle puanını 63'e yükseltirken, 57 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid'le arasındaki farkı 6'ya çıkardı.