Real'de 'Portakal' dönemi sona mı eriyor?



Real Madrid'de önümüzdeki sezon Hollandalıların geleceğini Goal.com yazarlarından Sulmaan Ahmad masaya yatırdı.



70'li yıllarda Cruyff'un Barcelona'ya gelmesiyle beraber Barcelona'da 'Hollandalılar' dönemi başlamıl oldu. Rijkaard'la beraber sona eren bu dönem şimdi ironik olarak Real Madrid'de yaşanıyor



Başta Barcelona taraftarları olmak üzere birçok kişi bu devri Real Madrid'in Barcelona'yı taklit ettiği şeklinde yorumladı.



Kimilerine göreyse bu dönemin yaşanması tamamiyle bir tesadüften ibaret.. Ancak gerçek olan bir şey varki takımın Hollandalı oyuncularla dolmasıyla beraber Real Madrid'in Galacticos dönemi sona erdi ve Real'in dünya devi sıfatında soru işaretleri oluşmaya başladı.



İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'nın son haberine göre önümüzdeki sezon başkanlığına kezin gözüyle bakılan Florentino Perez, Real Madrid'de yaşanan 'Hollandalılar' dönemini sonlandıracak ve son yıllarda en büyük başarılarını yaşadığı Galacticos devrini yeniden yaşatacak.



Önümüzdeki sezon David Villa ve Benzema'yı kadrosuna katmayı planlayan Perez, bu durumda kulübe yolu gözükecek olan Huntelaar ve Nistelrooy'u gönderme kararı alabilir. İlerleyen yaşına rağmen Nistelrooy'u almak isteyen birçok Premier Lig takımı var.



Real Madrid'in sezon sonunda yaşayacağı bu operasyonda takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan tek isim Arjen Robben. Critiano Ronaldo, Ribery veya Agüero gibi yıldız gibi bir isim transfer edilmediği sürece Robben'in Real'de yedek kalması kolay görünmüyor.



Bir diğer hollandalı Royston Drenthe ise takımın hayal kırıklığı yaratan Portakallarından. Sol bekin bir diğer adayı Marcelo'yu yedek bırakmakta zorlanan Drenthe en fazla kendisine ihtiyaç duyulduğunda oynayabilir.



Takımın önemli oyuncularından Rafael van der Vaart ise Zidane'ın ayak izlerini takip ediyor. Van der Vaart'ın yerine iyi bir oyuncu transfer edilmediği sürece Hollandalı yıldızın t akımda kalması kesin gibi. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Van der Vaart'ın akıbeti de önümüzdeki sezon netleşecek.



Takımda soru işaretleri yaratan bir diğer oyuncu da Wesley Sneijder. Sneijder çok iyi bir oyuncu olabilir ama Real Madrid'in ayarındaki takımlarda oynayan Iniesta veya Gerrard kadar takımına katkı sağlayamıyor. Florentino Perez belki de onun yerine alacağı ismi şimdiden belirledi.



Bu sezon Barcelona'nın önüne bir türlü geçemeyen Real Madrid'de gelecek sezon sonu belli olacak. Real'in olası bir şampiyonluğunda teknik direktör Ramos'un sözleşmesi uzatılacak ve beklenen kadro revizyonu tam anlamıyla yaşanacak.