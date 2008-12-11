Real zorlanmadı!..

Grup Maçlar A Chelsea 2 - 1 CFR Cluj A Roma 2 - 0 Bordeaux B Panathinaikos 1 - 0 Anorthosis B Werder Bremen 2 - 1 Inter C Basel 0 - 1 Sporting C Barcelona 2 - 3 Shakhtar D PSV 1 - 3 Liverpool D Marsilya 0 - 0 Atletico Madrid 10 Aralık E M.United 2 - 2 AaB E Celtic 2 - 0 Villarreal F Steaua Bükreş 0 - 1 Fiorentina F Lyon 2 - 3 Bayern Münih G Porto 2 - 0 Arsenal G D Kiev 1 - 0 Fenerbahçe H Juventus 0 - 0 BATE H RMadrid 3 - 0 Zenit

Avrupa Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 6. ve son maçlar tamamlandı.E Grubu'nda Manchester United ve Villarreal, F Grubu'nda Bayern Münih ve Lyon, G Grubu'nda Porto ve Arsenal, H Grubu'nda da Juventus ve Real Madrid ilk 2 sırayı alarak bir üst tura yükseldi.Sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, Raul(2) ve Robben'in golleriyle Zenit'i sahasında 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi bildi.Gruplarında 3. sırada yer alan AaB, Fiorentina, Dinamo Kiev ve Zenit ise, yollarına UEFA Kupası'nda devam edecek.Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu (G) Grubu'nda oynanan liderlik mücadelesinde Porto sahasında Arsenal'i ağırladı ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Porto'ya 3 puanı getiren goller, maçın 28. dakikasında Alves'ten ve 54. dakikada Lisandro Lopez'den geldi.Bu sonucun ardından Porto gruptaki puanını 12'ye yükseltti ve 11 puanlı Arsenal'in önünde grup lideri olarak bir üst tura yükseldi. Karşılaşmaya oldukça eksik bir kadroyla çıkan Arsenal ise grup ikincisi olarak ikinci tur vizesi alan taraf oldu.Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son 16'ya kalmayı daha önce garantileyen iki takımın mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda Lyon'u 3-2 mağlup etti ve grubu lider bitirdi. Stade de Gerland'da ilk yarısı da Alman ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 11 ve 37. dakikalarda Miroslav Klose ile 34. dakikada Franck Ribery'den gelirken, Lyon'un golleri 52. dakikada Sidney Govou ve 68. dakikada Benzema'dan geldi.Bayern Münih ilk yarıdaki müthiş futboluyla Fransa deplasmanından üç puan çıkartırken, Lyon özellikle Benzema ile çok net fırsatlardan yararlanamadı. Chris ve Juninho'nun cezası nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Lyon mağlubiyetten kurtulamadı. Lyon maçın son dakikalarında büyük baskı kurdu ama bu da yeterli olmadı.Uzun süreli bir sakatlıktan yeni kurtulan milli oyuncumuz Hamit Altıntop da 88. dakikada Bayern Münih'te oyuna girdi.Bayerm Münih bu galibiyetle puanını 14'e yükseltip grubunu lider bitirirken, Lyon 11 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında İtalyan temsilcisi Fiorentina deplasmanda Steaua Bükreş'i 1-0 mağlup etti ve adını UEFA Kupası'na yazdırdı.Steaua Stadyumu'nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın tek golü 66. dakikada Gilardinho'dan geldi. Ev sahibi takımda Golanski 72. dakikada önce ikinci sarı kartını ardında da kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten Fiorentina yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkını kazanırken, grubunu 1 puanla tamamlayan Steaua Avrupa Kupaları'na veda etti.