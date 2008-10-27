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Spor

Real zirveye yaklaştı

İspanya La Liga'da 8. haftanın kapanış maçında Real Madrid ile A.Bilbao, Santiago Barnebau'da karşı karşıya geldi...

27 Ekim 2008 02:00



İspanya La Liga'da 8. haftanın kapanış maçında Real Madrid ile A.Bilbao, Santiago Barnebau'da karşı karşıya geldi ve Madrid temsilcisi rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın oldukça hızlı ve karşılıklı gollerle geçen ilk yarısında, ev sahibi Real Madrid 13. dakikada Hollandalı yıldızı Sneijder ve 29. dakikada Higuain ile 2-0 öne geçse de, A.Bilbao 35. dakikada tecrübeli oyuncusu Etxeberria ve 45.dakikada Iraola'nın penaltıdan attıkları gollerle eşitliği yakaladı ve ilk 45 dakika 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Real Madrid 59. dakikada Higuain'in golüyle skoru 3-2'ye taşırken, A.Bilbao 77. dakikada Amorebieta'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol gelmeyince ev sahibi Real Madrid 3 puana ulaşan taraf oldu.

Bu sonucun ardından başkent temsilcisi ligdeki puanını 19'a yükseltip zirveye bir adım daha yaklaşırken, A.Bilbao 5 puanda ve 19. sırada kaldı.

İspanya La Liga'da günün toplu sonuçları şöyle:

Deportivo La Coruna 0-3 Sporting Gijon
Getafe 1-0 Valladolid
Mallorca 3-0 Espanyol
Numancia 2-1 Santander
Recreativo Huelva 1-1 Valencia
Sevilla 0-1 Malaga
Villarreal 4-4 Atletico Madrid



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