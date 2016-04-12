Real ve Beğendik için iflas erteleme istendi

Alman perakende devi Metro Group’un Türkiye’deki Real zincirini satın alan Beğendik, iflas erteleme istedi. İflas erteleme başvurusu hem Real, hem Beğendik mağazaları için yapıldı. Mahkeme şirkete tedbir kararı verdi; kayyum ataması yaptı.

Hürriyet’in haberine göre, 46 mağazası bulunan Beğendik ve 12 mağazası bulunan Real için iflas erteleme başvurusu geçtiğimiz 7 Nisan günü yapıldı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 8 Nisan günü Beğendik Yiyecek İçecek Gıda Turz. Hiz. İşl. San Ltd. Şti., Beğendik Mağaza İşletmeleri San. Tic. AŞ. ve Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. için yapılan başvuruyu 8 Nisan günü karara bağladı.

Mahkeme, tedbir kararı vererek, şirketleri hacizlere karşı korumaya aldı. Mahkemenin tedbir kararı ile birlikte kayyum ataması da yapıldı. Mali Müşavir Mehmet Yorulmazer ve Uğur Gürsoy şirkete kayyum olarak atandı.

Mahkemeye yapılan başvuruda, şirketlerin yaşadığı sıkıntıların kaynağında, ekonomide yaşanan olumsuzlukların olduğu kaydedildi.Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Beğendik Mağaza A.Ş'nin 130 milyon 758 bin TL, Beğendik Yiyecek şirketinin 11 milyon 443 bin TL, Real Hipermarketler'in ise 713 bin 639 TL borca batık oldukları kaydedildi.

Beğendik, 1993 yılında Ankara Kocatepe mağazasını hizmete açarak büyümeye başlamıştı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor.

1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.