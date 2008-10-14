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Spor

Real ve Barca genç yetenek avında

14 Ekim 2008 03:00


Real Madrid ve Barcelona, gelecek vadeden iki Brezilyalı'yı transfer etmek için kıyasıya bir yarışa girdiler.

Dünyanın hiçbir kulübü Güney Amerika’daki genç ve yetenekli futbolcuları keşfetme konusunda Real Madrid ve Barcelona ile yarışamıyor. Hernanes ve Denitho için de iki büyük kulüp büyük bir transfer yarışının içine girecekmiş gibi gözüküyor.

Sao Paolo’nun genç orta saha oyuncusu Hernanes sezon başında Guardiola’nın dikkatini çekmiş, fakat Brezilya ekibinin oyuncu için belirttiği bonservis bedelinin fazla bulunması yüzünden gerçekleşmemişti.

Diğer yandan Corintias’ın genç hücum oyucusu Dentinho birçok İngiliz ve İtalyan ekibin transfer listesinde bulunuyor. Bu gelişmelerden haberdar olan Real Madrid, diğer rakiplerinde bir adım öne geçerek genç oyuncu için teklif götürüp en kısa sürede transferi bitirme konusunda kararlı görünüyor.

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