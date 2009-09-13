T24 LogoT24 Logo
Spor

Real ve Barça deplasman galibi

La Liga'da Real Madrid, Espanyol'ü Barcelona'da 3-0, Barcelona, Madrid'de Getafe'yi 2-0 yenerek 6'şar puana yükseldiler.

13 Eylül 2009 03:00

La Liga'da Real Madrid, Espanyol'ü Barcelona'da 3-0, Barcelona, Madrid'de Getafe'yi 2-0 yenerek 6'şar puana yükseldiler.

La Liga'da şampiyonluk adayları ikinci maçlarından da galibiyetle ayrıldılar. Barcelona, Madrid'de ilk haftayı lider olarak tamamlayan Getafe karşısında, Real Madrid ise Barcelona'da Espanyol önünde galibiyet aldılar.

Barcelona, eski Real Madridli Michel'in yönetimindeki Getafe ile deplasmanda karşılaştı. İlk haftanın lideri karşısında Messi ve Iniesta'yı dinlendiren Guardiola 0-0 biten ilk yarıdan sonra bu iki oyuncuyu maça sokup galibiyeti kaptı. 66'da Ibrahimoviç ve 79'da Messi'nin golleri 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Real Madrid ise Espanyol'un yeni stadındaki ilk maçına çıktı. Granero, Guti ve oyuna sonradan giren Ronaldo'nun golleri 3-0'lık sonucu getirdi. Atletico Madrid, kendi sahasında Racing Santander ile 1-1 berabere kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24