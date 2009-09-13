Real ve Barça deplasman galibi

La Liga'da Real Madrid, Espanyol'ü Barcelona'da 3-0, Barcelona, Madrid'de Getafe'yi 2-0 yenerek 6'şar puana yükseldiler.
La Liga'da şampiyonluk adayları ikinci
maçlarından da galibiyetle ayrıldılar. Barcelona, Madrid'de ilk haftayı
lider olarak tamamlayan Getafe karşısında, Real Madrid ise Barcelona'da
Espanyol önünde galibiyet aldılar.
Barcelona,
eski Real Madridli Michel'in yönetimindeki Getafe ile deplasmanda
karşılaştı. İlk haftanın lideri karşısında Messi ve Iniesta'yı
dinlendiren Guardiola 0-0 biten ilk yarıdan sonra bu iki oyuncuyu maça
sokup galibiyeti kaptı. 66'da Ibrahimoviç ve 79'da Messi'nin golleri
2-0'lık galibiyeti getirdi.
Real
Madrid ise Espanyol'un yeni stadındaki ilk maçına çıktı. Granero, Guti
ve oyuna sonradan giren Ronaldo'nun golleri 3-0'lık sonucu getirdi.
Atletico Madrid, kendi sahasında Racing Santander ile 1-1 berabere
kaldı.