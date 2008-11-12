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Spor

Real Sociedad'ta

Sociedad kulübünün 3 hukuk danışmanının hazırladığı 200 sayfalık bilgilendirme raporunda, kulübün kurtuluş reçetesi, radikal kararlara bağlandı

12 Kasım 2008 02:00

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad'ta hukuk danışmanları, çok büyük ekonomik krizde bulunan kulübün tasfiye edilmesini önlemek için kulüp başkanı İnaki Badiola ile yönetim kurulunun istifa etmesini ve bazı futbolcuların satılmasını istedi.

Real Sociedad kulübünün 3 hukuk danışmanının hazırladığı 200 sayfalık bilgilendirme raporunda, kulübün kurtuluş reçetesi, radikal kararlara bağlandı. Kulüp başkanı Badiola ile yönetim kurulunun, taraftarlar, kulübe finans desteği verenler, sponsorlar, çalışanlar ve futbolcular karşısında güven kaybettiği belirtilirken, bir an önce başkan ve yönetim kurulunun yenilenip, tekrar güven verilmesi gerektiği ifade edildi.
 
Raporda, mevcut yönetimin, kulübün ekonomik durumunu kötüleştirdiği, kulübün borcunun 34 milyon avroya ulaştığı bildirildi. Real Sociecad'ın "ortadan yok olmasını" engellemek için bazı futbolcuların satılmak zorunda olduğu da savunuldu.


NECATİ GÖREVE HAZIR

Öte yandan, 2. ligde durumu kötü olan, 10 puanla 12. sırada bulunan Real Sociedad'ta ayak kaval kemiği kırılan Diaz de Cerio'nun yerine Galatasaray'dan kiralık gelen Necati Ateş'in ilk 11'de forma giyeceğine kesin gözüylebakılıyor.

Kulübe uyum sağlama sürecini geçen, ancak bu zamana kadar kendisinden beklenen golleri atamayan Necati, yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar sürekli oynamadım ama artık daha fazla sorumluluğum olduğunun bilincindeyim. Gol atmayı özledim, çünkü bu zamana kadar hiç böyle uzun zaman almamıştı. Teknik direktör, kulüp ve taraftarların benden çok şeyler beklediğini biliyorum. Ben de kendimden bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Teknik direktörün sistemine alışmak zorundayım. Her hafta takımda değişiklikler, yeni oyuncular var, ama ne olursa olsun hazırım" diyen Necati, bu zamana kadar sezonda 15 gol atmaya alışık olduğunu, Real Sociedad'taki hedefinin de bu olduğunu ifade etti.

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