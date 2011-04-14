Real-Schalke yarı finalde

T24

İngiltere’deki mücadelede Real Madrid, ilk maçta 4-0 yendiği Tottenham’ı bu kez deplasmanda 1-0’lık skorla geçerek bileti aldı. Mesut Özil’in de 90 dakika forma giydiği İspanyol temsilcisi Real Madrid’in tek golünü 50’de Cristiano Ronaldo attı.Gecenin diğer maçında ise Schalke deplasmanda 5-2 gibi farklı bir skorla devirdiği İtalyan devi Inter’in bir kez daha bileğini büktü. Alman ekibi 45’te Raul, 81’de de Höwedes’in golleriyle sonuca giderken, Inter’in tek sayısı 49’da Molta’dan geldi.Yarı finalde Real Madrid, Barcelona ile eşleşirken Schalke de Manchester United’e rakip oldu.