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Spor

Real-Schalke yarı finalde

Şampiyonlar Ligi’nde son yarı finalistler Real Madrid ve Schalke oldu...

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Şampiyonlar Ligi’nde son yarı finalistler Real Madrid ve Schalke oldu.

İngiltere’deki mücadelede Real Madrid, ilk maçta 4-0 yendiği Tottenham’ı bu kez deplasmanda 1-0’lık skorla geçerek bileti aldı. Mesut Özil’in de 90 dakika forma giydiği İspanyol temsilcisi Real Madrid’in tek golünü 50’de Cristiano Ronaldo attı. 

Real-Schalke yarı finalde

Gecenin diğer maçında ise Schalke deplasmanda 5-2 gibi farklı bir skorla devirdiği İtalyan devi Inter’in bir kez daha bileğini büktü. Alman ekibi 45’te Raul, 81’de de Höwedes’in golleriyle sonuca giderken, Inter’in tek sayısı 49’da Molta’dan geldi.

Yarı finalde Real Madrid, Barcelona ile eşleşirken Schalke de Manchester United’e rakip oldu.


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