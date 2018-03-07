Real, Şampiyonlar Ligi'nde bir başka

Gecenin en önemli karşılaşmasında Paris Saint Germain, Bernabeu'da 3-1 kaybettiği Real Madrid ile kozlarını Parc des Princes'te paylaştı. Real Madrid, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8. kez çeyrek finalin yolunu tuttu.

Parc des Princes'te oynanan maç müthiş bir tempo ile başladı. Karşılıklı ataklarla oynanan maçın 37. dakikasında Real Madrid, Karim Benzema ile gole çok yaklaştı. Fransız yıldız, Alphonse Areola ile karşı karşıya kaldığı poziyonda topu ağlara gönderemedi. Karşılaşmanın 42. dakikasında bu kez gole yaklaşan taraf ev sahibi ekip oldu. Kylian Mbappe, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Cavani'ye pası vermek yerine kaleye şut çekince çok Paris ekibi çok net bir fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamalandı.

Dev eşleşmede goller ikinci yarıda geldi. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Paris Saint-Germain'de Marco Verratti 66. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İspanyol rakibi karşısında bir kişi eksik oynayan PSG, 71. dakikada Edinson Cavani'nin golüyle maça eşitlik getirdi: 1-1. 82. dakikada Carlos Casemiro attığı golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Madrid, Paris Saint-Germain'i her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Paris Saint-Germain'de ayak tarak kemiğinden geçirdiği sakatlık sonucu ameliyat olan Neymar bu öneli karşılaşmada forma giymedi.

Ronaldo'nun gol serisi 9 maça çıktı

Real Madridli Ronaldo, 2017 finalinde Juventus'a attığı 2 golün ardından bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.

33 yaşındaki Ronaldo böylece Ruud van Nistelrooy'dan (2002-2003) sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu.

"Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 12'ye, toplam gol sayısını ise 117'ye yükseltti.

