Real Ronaldo'sunu buldu



Portekiz'in Rio Ave kulübünde futbola başlayan 1993 doğumlu Brezilyalı genç yetenek Alipio Duarte Brandano artık İspanyol devi Real Madrid'in himayesi altında.



Marca gazetesinin haberine göre yaklaşık 1 yıldır Chelsea ve Real Madrid'li scoutlar tarafından izlenen gelecek vadeden ismi Real Madrid kaptı.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Real Madrid scoutu Juan Castro Brandano'yu ve ailesini İspanya konusunda ikna ettiklerini, geçtiğimiz yaz 16 yaşına basan ismin kulüple resmi sözleşme imzalayacağını söyledi. Portekiz medyası tarafından 'Küçük Ronaldo' olarak adlandırılan, top tekniği yüksek forvet Real Madrid'in İspanya 3. Ligi'nde mücadele eden ve şu an yenilgisiz bulunan Real Madrid Castilla takımında forma giymeye başlayacak ve daha sonra A takıma yükselmek için mücadele edecek.



Portekiz ekibi Rio Ave ise çaresiz bir şekilde 9 numaralarını kaybettiği için üzgün durumda. Chelsea yerine Real Madrid'i seçen yetenekli ismin önümüzdeki hafta İspanya'ya uçarak prensip anlaşmasına imza atması bekleniyor. Bu transferden Rio Ave'nin alacağı rakamın ise 550 bin avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Alipio Duarte Brandano'nun menajerliğini ise şu an Cristiano Ronaldo'nun da menajerliğini yapan Helder Daniel üstleniyor.



Hollandalı golcüsü Ruud van Nistelrooy'un sakatlanması ve sezonu kapamasıyla forvet arayışı içine girdiği öne sürülen ve ara transferde Klaas Jan Huntelaar ve Karim Benzema gibi iki genç golcüden birini kadrosuna katacağı iddia edilen Real Madrid bu beklentilerin arttığı bir anda 15'lik bir ismi kadrosuna katarak herkesi şaşırtmış durumda. Real Madrid yıldız transferi yerine genç transferi konusunda bundan iki yıl önce River Plate'den Gonzalo Higuain'i de alarak önemli bir hamle yapmıştı.