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Spor

Real Robben'le güldü

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid evinde Villarreal'i 1-0 yendi.

05 Ocak 2009 02:00

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid evinde Villarreal'i 1-0 yendi. Nihat Kahveci'nin 45 dakika forma giydiği maçta ev sahibinin tek golünü Arjen Robben kaydetti.

Real Robben'le güldü - VİDEO

İspanya ligi La Liga'ya yılbaşı nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından oynanan maçlarla devam edildi.

Şampiyonluk yarışı yapan takımlardan Barcelona ve Valencia'nın kazanmasının ardından Santiago Bernabeu'da Villarreal karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Real Madrid, sahadan tek golle galip ayrıldı.

3 haftalık yenilgi serisine yılbaşından önce Valencia karşısında yine 1-0'la son veren başkent ekibinde, Villarreal filelerini havalandıran isim Arjen Robben oldu. Karşılaşmanın 32. dakikasında şık hareketlerini çok güzel bir vuruşla süsleyen Hollandalı yıldız, takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla sahasındaki 9. maçta 7. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 32'ye çıkardı. Ligde son galibiyetini 30 Kasım'da Huelva'ya karşı alan konuk Villarreal ise kötü gidişini Madrid'de de durduramadı.

Son 4 maçta 3. yenilgisini alarak 29 puanda kalan Villarreal'de sakatlığının ardından ilk kez 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Nihat Kahveci ise ikinci 45 dakikada yerini Joseba Llorente'ye bıraktı.

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