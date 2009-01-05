Real Robben'le güldü

İspanya ligi La Liga'ya yılbaşı nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından oynanan maçlarla devam edildi.Şampiyonluk yarışı yapan takımlardan Barcelona ve Valencia'nın kazanmasının ardından Santiago Bernabeu'da Villarreal karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Real Madrid, sahadan tek golle galip ayrıldı.3 haftalık yenilgi serisine yılbaşından önce Valencia karşısında yine 1-0'la son veren başkent ekibinde, Villarreal filelerini havalandıran isim Arjen Robben oldu. Karşılaşmanın 32. dakikasında şık hareketlerini çok güzel bir vuruşla süsleyen Hollandalı yıldız, takımına 3 puanı getirdi.Bu sonuçla sahasındaki 9. maçta 7. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 32'ye çıkardı. Ligde son galibiyetini 30 Kasım'da Huelva'ya karşı alan konuk Villarreal ise kötü gidişini Madrid'de de durduramadı.Son 4 maçta 3. yenilgisini alarak 29 puanda kalan Villarreal'de sakatlığının ardından ilk kez 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Nihat Kahveci ise ikinci 45 dakikada yerini Joseba Llorente'ye bıraktı.