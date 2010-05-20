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Spor

Real Mallorca'nın Türk talibi

Eski Futbol Federasyonu yöneticilerinden Tahir Kıran'a Real Mallorca'yı satın alması için teklifte bulunulduğu bildirildi.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Eski Futbol Federasyonu yöneticilerinden Tahir Kıran'a İspanyol takımı Real Mallorca'yı satın alması için teklifte bulunulduğu ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi.


Tahir Kıran'ın medya iletişim merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi ''La Liga''yı geride kalan sezonda 5. sırada tamamlayan, ancak içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupa kupalarına katılması tehlikeye giren Real Mallorca takımının, Tahir Kıran'a satın alınması için teklif edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


''Sayın Kıran'ın teklif ile ilgilendiğini belirtmesi üzerine, İspanyol kulübün temsilcileri dün (19 Mayıs 2010) İstanbul'a gelmiş ve takım ile ilgili olarak raporlarını sunmuşlardır. Yapılan toplantı sonrasında henüz bir anlaşma olmamasına karşın, görüşmeler olumlu geçmiştir. Sayın Tahir Kıran, önümüzdeki hafta İspanya'ya giderek yerinde incelemelerde bulunacak ve diğer detaylar üzerinde toplantılar yapacaktır.''

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