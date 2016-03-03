Real Mallorca'nın eski hocası porno izleterek oyuncularını motive etmiş!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'nın eski teknik direktörü Joaquin Caparros'un, oyuncularını motive etmek için porno film izlettiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre; 60 yaşındaki teknik adamın 2012 yılının Aralık ayında oynanan Athletic Bilbao maçı öncesinde bu yola başvurduğu belirtildi.

Düşme hattından yalnızca 1 puan uzakta olan takımının, maça olan konsantrasyonunu yükselmek için bu yola başvuran Caparros’un, maç önü konuşmasında porno film açtığı ve oyuncularına “Bu filmdeki adam kadar çok mücadele etmelisiniz” dediği kaydedildi.

Bahsi geçen sezonda Real Mallorca forması giyen Anderson Conceicao da bahsi geçen olayı doğruladı. Brezilyalı savunmacı, “Caparros, maç önü toplantıda bize o malum videoyu açtı. Açtığı videonun porno olduğunu fark ettiğimizde ne kadar şaşırdığımızı bir düşünün” dedi.

"Tıpkı bu adam gibi sert olmalısınız"

O anı unutamadığını söyleyen deneyimli oyuncu, “Bir anda herkesin yüzü değişti. Çünkü kimsenin, ne izlediğimize dair herhangi bir fikri yoktu. Sanırım Amerikan yapımı bir filmdi. 30 saniyeden kısa sürdü ancak yine de benim için unutulmaz bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.

Conceicao ayrıca, “Video devam ederken bize döndü ve ‘sahada tıpkı bu adam gibi sert olmalısınız’ dedi. Bu videoyu motivasyonumuzu yükseltmek için izlettiğini düşünüyorum. Hepimizden bir reaksiyon almak istemiş olmalı. Eski takım arkadaşlarımla ne zaman konuşsak, hep bu hikayeyi hatırlarız. Etkisinden çıkmak neredeyse imkansız. Oldukça komik bir olaydı” şeklinde konuştu.

Bahsi geçen sezonda Real Mallorca küme düşerken, Joaquin Caparros da alınan başarısız sonuçların ardından kovuldu.