Real Madrid'ten rekor transfer teklifi: 95 milyon sterlin

Tottenham'ı önümüzdeki sezon Premier Lig'de ilk dört arasına sokabilecek tek futbolcu olarak gösterilen Galli yıldız oyuncu Gareth Bale'in transferi için Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in 95 milyon Sterlin ve bir futbolcuyu gözden çıkardığı bildirildi.

2000-2006 ve 2009'dan bugüne kadarki başkanlıkları sırasında göz koyduğu futbolcuları Real Madrid renklerine katan Florentino Perez'in, yeni bir rekor transfer parası ödemeye hazır olduğu bildirildi. Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Gareth Bale'i kaybetmemek için sonuna kadar direneceği kaydedildi.

Faruk Zabcı'nın DHA'daki haberine göre, Gary Lineker gibi futbol otoritelerinin, "Tottenham, Bale'siz Premier Lig'de bir şey yapamaz" uyarısı Tottenham taraftarını da etkiliyor.

Hong Kong'daki futbol turnuvasından bugün dönen Gareth Bale'in, Real Madrid ile konuşmak istediği ileri sürülüyor. Cristiano Ronaldo için 80 milyon Sterlin rekor bir para ödeyen Florentino Perez, henüz Tottenham'a resmi bir teklifle gitmedi ama Gareth Bale'ye hayatının fırsatını kaçırmaması yolunda mesajlar gönderiyor.

Luis Figo'yu, rakibi Barcelona'dan 2000 yılında 37 milyon Sterlin'e transfer eden Perez, bir yıl sonra Zinedine Zidane'ı 46 milyon Sterlin vererek almıştı. 2002 yılında Brezilyalı Ronaldo için 28.5 milyon, 2003 yılında David Beckham için 24.5 milyon Sterlin veren Real Madrid başkanı, 2009 yılında Kaka ve Ronaldo'ya 140 milyon Sterlin'e yakın bir para vererek takımına kazandırdı.

İki başkan arasındaki düellonun kontrol altında tutulmazsa çirkinleşebileceği kaydedildi. Bale'in Real Madrid görüşmelerine yardımcı olması için annesini ve babasını devreye soktuğu sızan haberler arasında. The Sun gazetesinin manşet haberine göre Gareth Bale'in anne babası Tottenham Başkanı Daniel Levy ile konuşmaya gittiler.