Real Madrid'li Kaka 10 milyon takipçiyle Twitter’da golü attı

İspanyol Real Madrid’in ünlü futbolcusu Kaka, sosyal paylaşım ağı Twitter’da 10 milyon takipçi sınırını aşan ilk futbolcu oldu.



Milliyet'in haberine göre, Kaka (@kaka) böylece spor dünyasında Twitter’da en çok takip edilen isim olma başarısına imza attı. Brezilyalı Kaka, 1 günde kazandığı 35 bin takipçiyle bu sınırı aşmış oldu. Ünlü liginde en çok takipçisi olan isimler ise 20 milyondan fazla takipçiye sahip olan Lady Gaga ve Justin Bieber olarak öne çıkıyor. Bu arada listede Kaka’yı takım arkadaşı ünlü yıldız Cristiano Ronaldo 9 milyon takipçiyle izliyor.

Kaka’nın üç farklı dilde (İngilizce, İspanyolca, Portekizce) Tweet yazması, hesabı kendisi kontrol edip takipçiyle samimi mesajlar paylaşması, sık Tweet atması ve maç sonraları ünlü yıldızların karelerini paylaşması onu bu alanda liderliğe taşıyan ana sebeplerin başında geliyor.



Türkiye’de en çok takipçisi olan sporcu listesine bakıldığında Fenerbahçeli yıldızlardan Alex’in (@Alex10combr) 583 bin takipçiye, Gökhan Gönül’ün (@gokhangonul) 332 bin takipçisi olduğu görülüyor.